Geldsegen für Vereine und Initiativen

Die Gewinner des Wettbewerbs „#zukunftsschaffer“ der SAP und des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) stehen fest. Nach der Sichtung von insgesamt 153 Bewerbungen in den fünf Kategorien Bildung, Umwelt, Inklusion, Gemeinwesen und Digitales können sich Vereine aus Mannheim, Ludwigshafen-Maudach, Worms und Carlsberg über eine Zuwendung von jeweils 10 000 Euro freuen, wie SAP und ZMRN mitteilen.

Gewonnen haben die villa familia Kinderscheune im pfälzischen Carlsberg (Inklusion), die Wald- und Wiesenfreunde Maudach mit ihrem Projekt eines grünen Klassenzimmers (Umwelt), die Caritas Worms mit ihrer Reparaturwerkstatt (Gemeinwesen), das Projekt Mikro-Landwirtschaft – gemeinschaftlicher Gemüseanbau in Mannheim-Feudenheim (Digitales) und das Projekt „My life – my future“ der gemeinnützigen Uunternehmergesellschaft Das andere SchulZimmer in Mannheim (Bildung).

Anlässlich der Gründung vor 50 Jahren hatte das Walldorfer Software-Unternehmen einen Fördertopf mit 125 000 Euro zur Verfügung gestellt, mit dem die Wertschätzung für Vereine und Initiativen verdeutlicht werden sollte. 110 000 Euro sind nun vergeben, neben den fünf Erstplatzierten erhielten die fünf Zweitplatzierten jeweils 7000 Euro und die Drittplatzierten jeweils 5000.

„Ich bin begeistert von der Vielfalt und Qualität der Ideen, die eingereicht wurden. Uns als Jury ist die Wahl nicht leichtgefallen, denn die Projekte waren allesamt sehr gut“, sagt SAP-Finanzvorstand Luka Mucic. „Nach intensiver Diskussion konnten wir uns dann aber auf die fünf Sieger einigen.“ Der Wettbewerb habe seiner Auffassung nach sein Ziel vollständig erfüllt. Das Projekt hat eine enge Verbindung zum Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar, den die SAP 2008 ins Leben gerufen hat. Auch in der Besetzung der Jury spiegelt sich das wieder, vertreten sind Vorstandsmitglieder der Freiwilligentag-Hauptsponsoren BASF und Hornbach, die ebenfalls im Vorstand des ZMRN wirken und die Regionalentwicklung der Metropolregion Rhein-Neckar wesentlich vorantreiben, heißt es in der Mitteilung.

Onlineabstimmung im Januar

Beendet ist der Wettbewerb noch nicht, denn weitere 20 Vereine können auf Geld aus dem Topf hoffen. Die verbliebenen 15 000 Euro werden nach einem Publikumsvoting zu dreimal 5000 Euro an drei Bewerber ausgelobt. Chancen darauf haben Vereine, die es mit ihrem Projekt auf die Short-List geschafft haben, dann aber leer ausgegangen sind. Das Voting erfolgt in Form einer Onlineabstimmung im Januar auf www.wir-schaffen-was.de. Dort sind auch alle Preisträger aufgelistet. jei