Geldbuße und Fahrverbot

Neustadt. Weil eine 72 Jahre alte Autofahrerin von der tief stehenden Sonne geblendet worden ist, hat sie in Neustadt eine Kollision mit einem Zug verursacht. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Seniorin am Ortseingang von Mußbach nicht erkannt, dass die Ampel am Bahnübergang „Rot“ anzeigte und war deshalb weitergefahren. Als die Frau bemerkte, dass sich die Schranken schlossen, habe sie vor Schreck abgebremst und versucht zurückzusetzen.

AdUnit urban-intext1

Zug macht Vollbremsung

Der Lokführer des herannahenden Zuges sei durch ein Frühwarnsystem aufmerksam gemacht worden. Laut Polizei konnte er aber trotz Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Da das Auto jedoch nicht vollständig auf den Gleisen stand, habe der Zug nur den Heckbereich gerammt. Die Seniorin und die Zugpassagiere seien unverletzt geblieben. Der Schaden liegt bei 65 000 Euro. Die Autofahrerin muss laut Polizei nun mit einer Geldbuße von 350 Euro sowie einem Fahrverbot von einem Monat rechnen, weil sie das Rotlicht am Bahnübergang missachtet hat. sin