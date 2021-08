Edenkoben. Zwei Seniorinnen sind am Samstagvormittag in einem Einkaufsmarkt in der Luitpoldstraße in Edenkoben die Geldbeutel gestohlen worden. Nach Angaben der Polizei hatten die 68-Jährige und die 83-Jährige ihre Taschen während des Einkaufs in ihren Einkaufswagen gelassen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323/9550 bei der Polizei zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1