Geldbeutel und Schmuck gestohlen

Grünstadt. Eine 88-jährige Frau ist auf zwei Trickbetrügerinnen reingefallen, die Teile ihres Schmucks und ihre Handtasche gestohlen haben. Wie die Polizei mitteilte, sprachen die Frauen die Seniorin am Freitagvormittag gegen 11.15 Uhr an ihrer offenen Wohnungstür in Grünstadt an. Sie gaben sich als Mitarbeiterinnen eines Altenheims aus und baten darum, die Toilette aufsuchen zu dürfen. Dabei stahlen die Frauen die Handtasche der 88-Jährigen mitsamt Geldbeutel. Darin befanden sich 50 Euro Bargeld, eine Bankkarte und Ausweisdokumente. Später am Abend stellte die 88-Jährige fest, dass die Trickbetrügerinnen auch in ihrem Schlafzimmer waren und Schmuck im Wert von 1000 Euro erbeutet hatten. vs

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1