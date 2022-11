Bad Dürkheim. Am Montagmittag ist ein Geldbeutel in Bad Dürkheim gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 75-jährige Frau ihre Handtasche während des Einkaufs im Einkaufswagen gelassen. An der Kasse stellte die Frau gegen 11.45 Uhr fest, dass ihr Geldbeutel gestohlen wurde. Darin befanden sich Ausweisdokumente, EC-Karten sowie Bargeld. Der Gesamtschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1