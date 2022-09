Heidelberg. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag einen Geldautomaten in Rohrbach gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, haben die Täter gegen 2 Uhr den Geldautomaten in der Hauptstraße dabei schwer beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Ob Bargeld entwendet wurde, ist noch unklar. Die Täter sollen in einem schwarzen Kombi mit Kölner Kennzeichen geflüchtet sein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.