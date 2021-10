Geldautomatensprengung in Eppelheim - 220 000 Euro Schaden, Täter weiterhin flüchtig

Eppelheim. Bei einer Geldautomatensprengung am frühen Freitagmorgen in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis) haben bislang unbekannte Täter einen Gesamtschaden von über 220 000 Euro verursacht. Wie die Polizei mitteilte, wurde durch die Explosion in Seestraße der Geldautomat sowie die Umbauung komplett zerstört. Eine sofort eingeleitete Großfahndung sei ohne Ergebnis verlaufen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lokales Eppelheim: Geldautomat gesprengt - Fahndung mit Hubschrauber nach flüchtigen Tätern 01:15 Mehr erfahren

Die Polizei teilte weiter mit, dass nach bisherigen Erkenntnissen mehrere Täter an der Tat beteiligt waren. Entgegen der ersten Meldung flüchteten die Täter lediglich mit einem hochmotorisierten, dunklen Fahrzeug.

Einer der Täter soll dunkel gekleidet und vollständig maskiert gewesen sein. Darüber hinaus soll eine Stirnlampe getragen haben. Eine genauere Beschreibung liege bislang noch nicht vor.

Blaulicht Geldautomat in Eppelheim gesprengt 5 Bilder Mehr erfahren

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg führte die Spurensicherung am Tatort durch. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart sollen in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren eingebunden sein.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach den derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Gebäudeschaden von über 100 000 Euro. Die Täter erbeuteten rund 120 000 Euro Bargeld.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621/174 4444 in Verbindung zu setzen.