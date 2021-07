Geldautomaten-Sprengung in Rauenberg - Fahndung nach Flüchtigen

Rauenberg. Unbekannte haben am Freitagmorgen, gegen 3.30 Uhr, in einem Einkaufszentrum in Rauenberg in der Straße "Frankenäcker" einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter waren nach Angaben der Polizei unmittelbar danach mit einem dunklen Fahrzeug in Richtung A 6 und von dort möglicherweise in Richtung Mannheim geflüchtet. Ob Bargeld aus dem Automaten entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden am Gebäude wird derzeit auf rund 100 000 Euro geschätzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Blaulicht Rauenberg: Unbekannte sprenge Geldautomaten in Einkaufszentrum 5 Bilder Mehr erfahren

Die Beamten fahndeten überregional nach den Flüchtigen, unter anderem mit einem Hubschrauber. Bei der Spurensicherung vor Ort kam auch ein Sprengstoffsuchhund zum Einsatz. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.