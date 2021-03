  Geldautomaten in Schwetzingen gesprengt - Täter auf der Flucht

Schwetzingen. In einem Einkaufszentrum an der Hockenheimer Landstraße in Schwetzingen sind am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.20 Uhr zwei Geldautomaten gesprengt worden. Nach ersten Angaben der Polizei gab es mehrere Detonationen, die so stark waren, dass die beiden Pavillons, in denen sich die Geldautomaten befanden, vollständig zerstört wurden.

Lokales Video: Mehrere Detonationen - Geldautomaten in Schwetzingen gesprengt

Gesteinsbrocken lagen über eine große Distanz verteilt auch auf den angrenzenden Straßen. Mehrere geparkte Fahrzeuge wurden dabei beschädigt. Ob Geld aus den Automaten entwendete wurde, steht noch nicht fest.

Heftige Detonationen Schwetzingen: Zwei Geldautomaten gesprengt

Die Polizei vermutet mehrere Tatbeteiligte, die mit zwei "hochmotorisierten" Fahrzeugen in Richtung A6 geflüchtet sein sollen. Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit rund 50 Streifenwagenbesatzungen, bei dem das Polizeipräsidium Mannheim auch von Beamten der Polizeipräsidien Karlsruhe, Heilbronn, Rheinpfalz und Südhessen unterstützt wurde, verlief zunächst ohne Ergebnis. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls in die überregionale Fahndung eingebunden.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort, unterstützt von Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts. Die K4250 ist nach zeitweiser Vollsperrung wieder frei gegeben. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 0621/174-4444 oder 06202/288-0.

Laut Landeskriminalamt (LKA) gehen Räuber beim Sprengen von Geldautomaten in den meisten Fällen leer aus. Zerstört werden die Automaten häufig, indem Gas eingeleitet und angezündet wird. Deshalb richten die Sprengungen teilweise größere Schäden an als der Diebstahl des Geldes. Zwar sind die Geldhäuser gegen Sachschäden versichert. Gerät ein Institut aber häufiger ins Visier der Kriminellen, wird die Versicherung in der Regel teurer.

Banken und Sparkassen versuchen Panzerknackern schon seit längerem, mit den unterschiedlichsten Sicherheitsmaßnahmen das Leben schwer zu machen. So können die Automaten beispielsweise mit einer Technik zur Gas-Neutralisierung ausgestattet werden. Eine andere Methode: Bei einer Sprengung wird das Geld eingefärbt.