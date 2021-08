Eigentlich ist das Phänomen erst seit 2013 polizeilich bekannt: die Sprengung von Geldautomaten. Während das Landeskriminalamt (LKA) Rheinland-Pfalz damals nur vier Fälle verzeichnete, stiegen die Versuche von Sprengungen in den Folgejahren an. 2020 sind in den Fallakten 35 Fälle aufgeführt – Rekord bisher. „In diesem Jahr sind wir bei 14 Sprengungen. In dieser Zahl sind aber auch die Versuche

