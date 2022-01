Walldorf. Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Walldorf gesprengt. Nach ersten Angaben der Polizei meldeten Anwohner der Bahnhofstraße kurz nach 4 Uhr die Explosion. Einsatzkräfte vor Ort konnten bestätigen, dass offenbar ein Container mit einem darin befindlichen EC-Automaten, in der Nähe eines Supermarktes, gesprengt wurde. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Maßnahmen dauern derzeit noch an. Näheres ist nicht bekannt.

