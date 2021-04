Viernheim. Drei Täter haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in der Mannheimer Straße in Viernheim gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, konnten Zeugen die Täter gegen kurz vor 3 Uhr beobachten, die anschließend mit einem Kombi flüchteten. Zur Höhe der erbeuteten Summe war zunächst nichts bekannt. Nach den Tätern wird nun gefahndet.

AdUnit urban-intext1