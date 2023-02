Geldautomat in Supermarkt gesprengt

Walldorf. Ein chaotisches Bild bot sich den ermittelnden Beamten am frühen Samstagmorgen im Zugangsbereich eines Supermarktes in der Walldorfer Bahnhofsstraße. Nach Mitteilung der Kriminalpolizei Heidelberg haben bisher unbekannte Täter dort gegen 3.45 Uhr einen Sprengsatz gezündet und einen Geldautomaten in seine Einzelteile zerlegt. Wie hoch der Schaden ist und wie viel Geld die Kriminellen bei dem Raub mitgenommen haben, ist bisher nicht bekannt. Eine überregionale Fahndung habe bislang nicht zu Festnahmen geführt. Bemerkenswert ist das Bild, das sich am Tatort im Licht des Tages bot. Neben dem Geldautomaten sind auch Teile der Inneneinrichtung stark beschädigt.

Sprengstoffexperten ermitteln

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg sei mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt worden, so die Mitteilung. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart seien ebenfalls in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren mit eingebunden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Telefon: 0621/174 4444 zu wenden. sal