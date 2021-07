Geldautomat in Rauenberg gesprengt

Rauenberg. Unbekannte Täter haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Rauenberg (Rhein-Neckar-Kreis) gesprengt und dabei etwa 20 000 Euro erbeutet. Den Sachschaden am Gebäude schätzt die Polizei auf rund 100 000 Euro. Wie die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ergeben haben, sind die Täter mit einem schwarzen, hochmotorisierten Audi A 6 über die Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg zunächst auf die Autobahn 6 und ab dem Walldorfer Kreuz über die A 5 in Richtung Frankfurt geflüchtet. Weiteren Erkenntnissen nach sollen die Automaten-Sprenger am Kreuz Weinheim über die A 659 am Viernheimer Kreuz auf die A 67 in Richtung Darmstadt gewechselt sein.

Zeugen dringend gesucht

Bei der Suche nach den Tätern sei die Polizei nun auf Zeugenhinweise angewiesen: „Wichtig sind alle Hinweisgeber, die nicht nur unmittelbar vor der Tat, sondern auch schon in den Tagen zuvor, verdächtige Wahrnehmungen zu Personen und Fahrzeugen gemacht haben“, betont ein Polizeisprecher.

Um 3.30 Uhr ist der Geldautomat gesprengt worden. © René Priebe

Lieferdienste seien dabei genauso von großer Wichtigkeit, wie Zeitungsausträger im angrenzenden Wohngebiet. „Auch Frühaufsteher und Personen, die mit ihren Hunden unterwegs waren sowie Auto- und Lkw-Fahrer, denen ein schneller, schwarzer Audi A 6 auf den Autobahnen, A 6, A 5, A 659 und A 67 aufgefallen ist, dem sie aber bislang keine große Bedeutung geschenkt haben, könnten den Fahndern den entscheidenden Hinweis liefern.“ sin