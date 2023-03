Geldautomat in Ludwigshafen gesprengt - Täter flüchten

Ludwigshafen. Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag einen Geldautomaten in Ludwigshafen gesprengt und sind geflüchtet. Ob sie dabei Geld erbeuten konnten, war noch unklar, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. An dem Gebäude eines Einkaufsmarktes entstand durch die Sprengung demnach ein Sachschaden. Die Höhe war den Angaben nach noch nicht bekannt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Anwohner seien in der Nacht durch zwei Explosionen geweckt worden und hätten die Polizei gerufen. Die Ermittler fahndeten nach den flüchtigen Tätern.