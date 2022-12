Geldautomat in Hochdorf-Assenheim gesprengt

Hochdorf-Assenheim. Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag einen Geldautomaten in Hochdorf-Assenheim gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, haben Zeugen beobachtet, dass die Täter nach einem lauten Knall in der Hauptstraße gegen 3.30 Uhr mit einem dunklem oder schwarzem Pkw geflüchtet seien. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen übernommen. Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bis jetzt erfolglos. Aufgrund der Lage sind Einsatzkräfte wie die Feuerwehr vor Ort. Über entwendetes Geld oder die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

