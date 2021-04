Geldautomat in Brühl gesprengt - Großfahndung nach Tätern

Brühl. Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen, kurz 3.30 Uhr, einen Geldautomaten in einem Pavillon nahe eines Einkaufsmarktes im Industriegebiet in der Mannheimer Straße in Brühl gesprengt. Ob dabei Geld erbeutet wurde, steht bislang noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden lässt sich ebenso noch nicht beziffern

Nach den flüchtigen Tätern wurde mit einem Großaufgebot gefahndet, teilte die Polizei mit. Die Fahndung verlief bislang ohne Ergebnis. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, sollen die Täter mit einem silbernen, hochmotorisierten Fahrzeug in Richtung A 6 geflüchtet sein.

Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern und deren Fluchtfahrzeug sowie zur Fluchtrichtung geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden. (mit dpa)