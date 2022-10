Geldautomat gesprengt

Limburgerhof. Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Geldautomaten in Limburgerhof gesprengt. Ob es den Tätern gelang, bei der Sprengung um 1.58 Uhr in der Deutschen Bank im Mundenheimer Weg tatsächlich Geld zu erbeuten, werde derzeit noch ermittelt, teilte die Polizei mit. Auch zur möglichen Schadenshöhe lagen noch keine Angaben vor.

Die Kriminalpolizei in Ludwigshafen hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben. Nach den Tätern wird derzeit noch gefahndet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo Ludwigshafen unter Telefon 0621/9 63 27 73 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen. dpa/pol/sko