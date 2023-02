Gelbeutel nach Einkauf auf Autodach gelegt - 52-Jähriger im Glück

Germersheim. Ein 52-Jähriger hat am Samstag in Germersheim nach seinem Einkauf seinen Geldbeutel auf das Autodach gelegt und diesen auf der Heimfahrt verloren. An seiner Wohnanschrift musste der Mann aus Philippsburg den Verlust seines Geldbeutels feststellen, wie die Polizei mitteilt. Nachdem er den Sachverhalt der Polizei in Germersheim schilderte, konnte er seinen Geldbeutel samt Inhalt auf der von ihm zuvor zurückgelegten Strecke wieder auffinden.

Der 52-Jährige hatte nach dem Einkaufen in der Mainzer Straße seinen Geldbeutel auf das Dach seines Pkw gelegt. Nachdem er diesen dort vergessen hatte, machte er sich mit dem Geldbeutel auf dem Dach auf den Heimweg.