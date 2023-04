Geländewagen in Walldorf in Flammen: Hummer brennt vollständig aus

Walldorf. Ein Geländewagen ist am Sonntagabend in der Josef-Reiert-Straße in Walldorf vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten und vollständig ausgebrannt. Die Fahrerin des Hummer H3 konnte das Fahrzeug gegen 21.15 Uhr noch in Höhe der Autobahnpolizei auf der Seite abstellen und sich in Sicherheit bringen.

Bei Eintreffender Feuerwehr stand das Fahrzeug im Motorraum bereits in Vollbrand, die Flammen hatten schon auf den Innenraum übergegriffen. Der Hummer brannte vollständig aus. Während den Löscharbeiten war die Josef-Reiert-Straße zwischen der Autobahn-Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch und Kreisverkehr gesperrt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.