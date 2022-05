Geisterfahrer mit über 1,4 Promille durch Kreisverkehr

Weinheim. Ein 21-jähriger Seat-Fahrer ist am Samstagmorgen gegen 01.20 Uhr entgegen der Fahrtrichtung in einen Kreisverkehr in der Gundelbachstraße gefahren. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge hat der junge Mann daraufhin am Fahrbahnrand angehalten und wurde von mehreren Zeugen auf sein Verhalten angesprochen. Während des Gespräches fiel auf, dass der Fahrer eine deutlich verwaschene Aussprache aufwies, woraufhin die Zeugen die Polizei verständigten. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle des Fahrers durch Beamte des Polizeireviers Weinheim wurde ein Alkoholwert von über 1,4 Promille festgestellt. Der Fahrer musste die Beamten daraufhin zum Polizeirevier begleiten, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr sowie fahrerlaubnisrechtlicher Maßnahmen rechnen. Sein Führerschein wurde durch die Beamten einbehalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1