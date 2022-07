Geißler gewinnt

Landau. Dominik Geißler (CDU, Bild) hat die Oberbürgermeisterwahl in Landau mit ausgesprochen knappem Vorsprung gewonnen. Er holte in der Stichwahl 50,6 Prozent der Stimmen. Sein Kontrahent Maximilian Ingenthron (SPD), amtierender Bürgermeister der Stadt Landau, kam auf 49,4 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 43 Prozent. Der bisherige Oberbürgermeister Thomas Hirsch war nicht mehr zur Wahl angetreten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dominik Geißler wird sein neues Amt am 1. Januar antreten. Der Sohn des ehemaligen CDU-Generalsekretärs und Bundesgesundheitsministers Heiner Geißler blickt auf eine bislang 14 Jahre lange Karriere in der Politik zurück. Ihm sei die Politik praktisch in die Wiege gelegt worden, sagt der neue Landauer Oberbürgermeister. Der promovierte Musik- und Politikwissenschaftler arbeitet seit 2008 in der Politik und war zeitweise Pressesprecher der Unionsfraktion im Bundestag. Sein wichtigstes Thema ist laut Wahlprogramm die Bürgerbeteiligung. pha