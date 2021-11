Geimpft – genesen – gesegnet

Rhein-Neckar. „Geimpft, genesen, getestet“, wirbt die katholische Dom-Gemeinde in Worms auf ihrer Facebook-Seite, „egal, welches G Du bist – nach dem Gottesdienst bist Du eins mehr: Gesegnet.“ Seit Oktober dürfen zu den Sonntagsgottesdiensten maximal 25 Personen kommen, die weder geimpft noch genesen sind. Sie müssen dafür einen negativen Test vorweisen. Im Gegenzug fallen Abstands- und Maskenpflicht in der größten Wormser Kirche weg.

In den Monaten zuvor sei das begrenzte Platzkontingent für die Sonntagsmessen immer wieder ausgebucht gewesen, begründet Dompropst Tobias Schäfer die Regeln: „Eine Christmette mit 80 oder 100 Menschen im Dom und 500, die ich nach Hause schicken muss, möchte ich nicht noch einmal erleben.“

Viele evangelische und katholische Kirchengemeinden ringen damit, ob sie ihre Gottesdienste unter 3G- oder 2G-Bedingungen anbieten. Die Evangelische Kirche von Westfalen sprach sich schon im Sommer für 3G-Gottesdienste aus. Anderenorts überwogen lange die Bedenken, ob Impfpass-Kontrollen mit den Prinzipien einer christlichen Gemeinschaft vereinbar sind.

Diskussion um Auflagen

Die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst hatte im September in einem Rundschreiben davon abgeraten, nicht Geimpfte vom Gottesdienst auszuschließen. Auch die hessen-nassauische Landeskirche EKHN hält in ihren Corona-Regeln fest: „Der Krisenstab empfiehlt, eine Teilnahme am regulären Sonntagsgottesdienst für alle Personen unabhängig von ihrem Impfstatus möglich zu machen.“ Doch diese Maßgabe gilt nur für die auf hessischem Gebiet gelegenen Kirchengemeinden, nicht für die rheinland-pfälzischen. Ursache dafür ist eine Besonderheit der rheinland-pfälzischen Anti-Corona-Verordnung. Die sieht vor, dass bei Veranstaltungen nach der 2G-Regel eine gewisse Anzahl „nicht immunisierter“ Personen teilnehmen darf, aktuell bis zu 25 Personen. Und im Gegensatz zu Besuchern von Theatern oder Restaurants sind Kirchgänger dabei staatlicherseits privilegiert und nicht verpflichtet, einen negativen Test vorzulegen.

Mancherorts, etwa im Wormser Dom, verlangen Gemeinden den Negativ-Nachweis von Ungeimpften trotzdem. Und grundsätzlich steht es ihnen auch frei, Regeln festzulegen, die weit über die staatlich verordneten Maßnahmen hinausgehen. So fordert die evangelische Kirchengemeinde im hessischen Wöllstadt zusätzlich zu einem Impf-oder Genesenenzertifikat eine FFP2-Maske während des Gottesdienstes, um anwesende Kinder zu schützen.

Obwohl Bistümer und Landeskirchen keine Statistiken darüber führen, scheint sich der Trend hin zu 3G-, 2G- oder 2G-plus-Gottesdiensten zu beschleunigen. Und selbst Gemeinden, die noch zögern und in deren Kirchen an gewöhnlichen Sonntagen viel Platz ist, um Abstand zu halten, stehen vor der Frage, wie sie Weihnachten feiern wollen, ohne Ungeimpfte abzuweisen. epd