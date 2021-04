Gegen Baum gerast und von der Unfallstelle entfernt

Germersheim. Aufgrund unangepasster Geschwindigkeit ist in Germersheim am Karfreitag gegen 21 Uhr ein Auto in der Wörthspitze gegen einen Baum geprallt. Dem Unfallverursacher kam nach Angaben der Polizei ein anderes Fahrzeug mit Anhänger zu Hilfe, der den Wagen auflud und abschleppte. Der Unfallwagen wurde vermutlich nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unberechtigt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07274/9580 bei der Polizei zu melden.

