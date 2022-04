Gegen Baum gefahren - fünf 20-Jährige verletzt

Worms. Fünf junge Frauen sind bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen in Worms verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, erkannte eine 20-jährige Autofahrerin den Rückstau an dem Kreisverkehr der Hochheimer Straße und Alzeyer Straße zu spät. Sie konnte nicht mehr bremsen und wich nach links auf die entgegengesetzte Spur aus, um einen Zusammenstoß mit dem vor ihr stehenden Fahrzeug zu vermeiden. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die 20-Jährige, sowie ihre gleichaltrigen vier Mitfahrerinnen verletzten sich leicht. Drei der Frauen wurden in ein Klinikum eingeliefert. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1