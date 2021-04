Gefüllte Bierdose auf fahrendes Auto geworfen

Bad Dürkheim. Ein Unbekannter hat in Bad Dürkheim mit einer gefüllten Bierdose auf ein fahrendes Auto geworfen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am späten Montagabend gegen 22.40 in der Philipp-Fauth-Straße. Die 19 Jahre alte geschädigte Fahrerin wurde zudem mit dem Zeigen des Mittelfingers von dem Mann beleidigt. Der Beschuldigte war zusammen mit einer Frau unterwegs. Beide flüchteten anschließend über das Pfarrgässchen in Richtung Schlossplatz. Eine Fahndung der Beamten verlief ohne Erfolg.

Der Mann wurde von der Polizei wie folgt beschrieben: Er war etwa 1,85 Meter groß mit kurzen braunen Haaren. Zum Tatzeitpunkt trug er ein T-Shirt und eine dunkle Sweatshirtjacke mit Kapuze.

Die Frau sei deutlich kleiner gewesen als der Mann. Sie hatte schwarze Haare.

Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06322/963-0 bei der Polizei.

