Gefragte Luftretter

Ludwigshafen. Die ADAC Rettungshubschrauber sind 2021 bundesweit zu 52 234 Notfällen ausgerückt. Das sind rund 500 Einsätze mehr als im Vorjahr und entspricht im Schnitt 143 Alarmierungen pro Tag, wie aus der aktuellen Einsatzstatistik hervorgeht. Der an der BG Klinik Ludwigshafen stationierte Christoph 5 flog demnach 1511 Einsätze. Davon führten ihn 91 Notrufe nach Hessen und 228 Einsätze nach Baden-Württemberg. Für sechs Einsätze flog er nach Bayern, einmal ins Saarland und drei Mal nach Sachsen. Christoph 112, der zeitweise zur Unterstützung im Einsatz war, wurde 392 Mal gerufen. 46 Einsatzorte lagen in Baden-Württemberg, 28 in Hessen, neun in Bayern, zwei im Saarland, einer in Nordrhein-Westfalen. red

