Geflügelpest ist in Baden-Württemberg angekommen

Rhein-Neckar-Kreis. Bereits seit einigen Wochen wurde die Geflügelpest bei Wildvögeln an Nord- und Ostsee sowie vereinzelt bei gehaltenen Vögeln und Geflügel nachgewiesen. Jetzt hat die Erkrankung auch Baden-Württemberg erreicht. Das teilte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit „In Donaueschingen wurde die Geflügelpest am Wochenende bei vier an einem Gewässer verendet aufgefundenen Schwänen festgestellt“, wird Dr. Dominik Hagel, stellvertretende Leiterin des Veterinäramtes und Verbraucherschutz, in einer Mitteilung zitiert. Das zuständige Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz stuft das Risiko für weitere Geflügelpestausbrüche bei Wildvögeln im Land als hoch ein. Bürgerinnen und Bürger werden deshalb gebeten, Funde von verendeten wildlebenden Wasservögeln und Greifvögeln dem Veterinäramt und Verbraucherschutz im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis zu melden. Außerdem sollten Tierhalterinnen und Tierhalter im Rhein-Neckar-Kreis Kontakt mit dem Veterinäramt aufnehmen, sofern sie Geflügel und sonstige Vögel in Volieren, Freiland- oder Auslaufhaltung halten und bei einem Seuchenausbruch in der Nähe ihrer Haltung eine Ausnahmegenehmigung von der Aufstallungspflicht benötigen. Dies gilt auch für Geflügelhaltungen und Zuchtbetriebe, die Tiere oder von diesen gewonnene Erzeugnisse vermarkten und bei einem Seuchenausbruch in einem Restriktionsgebiet liegen.

Die Geflügelpest (aviäre Influenza) tritt bei gehaltenen Vögeln und bei Wildvögeln auf und führt nach meist sehr schweren Erkrankungsverläufen zu einem massenhaften Verenden der Tiere. „Die größte Gefahr für gehaltenes Geflügel geht von einem direkten oder indirekten Kontakt mit infizierten Wildvögeln aus“, so Dr. Hagel. Deshalb sei es ganz besonders wichtig, dass alle geflügelhaltenden Betriebe - auch die ganz kleinen Haltungen - Vorsorge treffen, um ihre Bestände vor einem Erregereintrag zu schützen. Dazu gehört vor allem die konsequente Einhaltung der Biosicherheitsmaßnahmen.