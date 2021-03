  Geflügelpest im Kreis Bergstraße bestätigt

Bergstraße. Bei drei Höckerschwänen im Kreis Bergstraße hat sich der Verdacht der Geflügelpest bestätigt. Das teilte das Landratsamt am Montag mit. Demnach seien bei den am 7. März in einem Seegebiet in Groß-Rohrheim gefundenen Vögeln der Verdacht auf die hochpathogene Form der Influenza vom Typ H5N8 nachgewiesen worden.

AdUnit urban-intext1

Der Kreis hat nun aufgrund einer zuvor durchgeführten Risikoanalyse um den Fundort der Schwäne ein Beobachtungsgebiet eingerichtet, welches das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Groß-Rohrheim und der Gemeinde Biblis umfasst.

Im Beobachtungsgebiet gilt nun eine Allgemeinverfügung. Sämtliches gehaltene Geflügel mit Aunahmen von Tauben sollen ab sofort beispielweise ausschließlich in geschlossenen Ställen gehalten werden. "Verstöße gegen die Anordnungen der Allgemeinverfügung stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die mit einem Bußgeld von bis zu 30.000 Euro geahndet werden können", heißt es in der Mitteilung weiter.

Mittlerweile gibt es mindestens 19 bestätigte Fälle des aktuellen Vogelgrippeerregers in Hessen.