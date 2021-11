Geflohener PZN-Patient in Stuttgart aufgegriffen

Wiesloch. Ein geflohener Patient aus dem Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch ist am Montagabend in Stuttgart aufgegriffen worden. Beamte der Bundespolizei trafen den 32-Jährigen gegen 18.30 Uhr am Hauptbahnhof an, teilte die Polizei mit. Demnach wurde er in Gewahrsam genommen und soll in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht werden.

Der 32-Jährige hatte sich am Montagmittag gegen 14.04 Uhr aus der geschlossenen Station des PZN entfernt. Die Polizei fahndete anschließend nach dem Mann.