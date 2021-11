Gefahrgutunfall bei Frachtspeditionsdienst in Maxdorf - acht Verletzte

Maxdorf. Acht Personen sind am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Maxdorf leicht verletzt worden. Nach Polizeangaben hatten bei einem Frachtspeditionsdienst gegen 14.55 Uhr zwei chemische Stoffe in einem Entsorgungscontainer reagiert, was zu einer Hitzentwicklung führte. Feuerwehrkräfte kühlten den Container herunter, sodass im Laufe des Einsatzes davon keine Gefahr mehr ausging. Noch am Abend war die Feuerwehr vor Ort, um zu überwachen, dass es nicht zu einer erneuten Reaktion kommt.

Die Verletzten, allesamt Mitarbeiter der Firma, klagten über Augen- und Atemwegsbeschwerden. Nach notärztlicher Versorgung an der Einsatzstelle wurden sie vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wie Messungen ergeben hätten, ging zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung aus, teilte die Polizei weiter mit. Aufgrund der Einsatzmaßnahmen war die Hanns-Hörbiger-Straße bis etwa 18.30 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 06237/934-1100 oder 06233/313-0 entgegen.

