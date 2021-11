Gefahrgutunfall bei Frachtspeditionsdienst in Marxdorf - sieben Verletzte

Marxdorf. Sieben Personen haben sich am Mittwochnachmittag bei einem Arbeitsunfall in Marxdorf leicht verletzt. Bei einem Frachtspeditionsdienst sei es gegen 15.55 Uhr zu einem Gefahrgutunfall durch reagierende Säure gekommen, teilte die Polizei mit. Einer Sprecherin zufolge trat die Säure aus einem Container aus. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Die Verletzten wurden an der Einsatzstelle ärztlich versorgt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Einsatzkräfte waren am frühen Abend noch vor Ort. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. (mit dpa)