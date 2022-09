Lampertheim. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei sind am Freitagmittag, gegen 13.30 Uhr, zu einem Gefahrguteinsatz in Lampertheim ausgerückt. Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage bestätigte, konnten auf einem Gelände in der Hafenstraße durch ein Leck an einem Sattelauflieger rund 500 Milliliter Natriummethylat austreten. Bei dem Stoff besteht in Kontakt mit Luft die Gefahr der Selbstentzündung. Die Feuerwehr konnte das Leck abdichten. Verletzt wurde niemand.

