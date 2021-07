Gefahreneinsatz: Vermeintlich tickender Gegenstand erweist sich als tropfendes Wasser

Worms. Tropfendes Wasser aus einer angestauten Regenrinne ist für einen Gefahreneinsatz am Mittwochmorgen in Worms verantwortlich gewesen. Im Zuge dessen wurden nach Angaben der Polizei vorsichtshalber das Jobcenter sowie umliegende Gebäude evakuiert. Gegen 8.20 Uhr hatte ein Mitarbeiter das Geräusch als einen tickenden Gegenstand wahrgenommen, welches er nahe des Kundeneingangs des Jobcenters in der Schönauer Straße bemerkt hatte. Näher zuordnen konnte er das Geräusch jedoch nicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zur Abklärung der vermeintlichen Gefahrenlage wurden Kräfte des Landeskriminalamtes hinzugezogen. Zudem war die Polizei mit zehn und die Feuerwehr mit 16 Kräften vor Ort. Die evakuierten Gebäude wurden um 10:20 Uhr wieder freigegeben sowie eine für den Einsatz eingerichtete Straßensperrung aufgehoben.