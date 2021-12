Gefälschter Impfausweis in Apotheke vorgelegt

Epfenbach. Am Samstagmorgen hat eine 43-jährige Frau versucht, durch Vorlage eines gefälschten Impfausweises, in einer Apotheke in Epfenbach an einen digitalen Impfnachweis zu gelangen. Nach Angaben der Polizei bemerkte die Apothekerin Unstimmigkeiten an dem vorgelegten Impfausweis und verständigte hierauf die Polizei. Eine erste Überprüfung bestätigte den Verdacht der Apothekerin, dass sich bei dem vorgelegten Impfausweis um eine Fälschung handelte. Eine Wohnungsdurchsuchung bei der Beschuldigten führte zum Auffinden des gefälschten Impfausweises. Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch die Kriminalpolizei übernommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1