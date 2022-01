Gefälschte Impfpässe: 22 Wohnungen in Worms und Umgebung durchsucht

Worms. Insgesamt 23 mutmaßlich gefälschte Impfpässe sowie 32 falsche Impfzertifikate hat die Polizei in der Region sichergestellt. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, seien wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Fälschung sowie des Handels mit gefälschten Impfpässen/-zertifikaten am Donnerstagmorgen im Bereich Worms insgesamt 22 Häuser und Wohnungen durchsucht worden.

Überwiegend in Worms und Umgebung sowie in einem Objekt in Südhessen waren die Ermittler im Einsatz und stellten umfangreiches Beweismaterial sicher. Neben den mutmaßlich gefälschten Impfzertifikaten seien zudem Mobiltelefone, vorausgefüllte Testzertifikate, Blanko-Impfpässe mit Eintragungen zu vermeintlichen Impfungen, ärztliche Atteste zur Befreiung von der Maskenpflicht sowie Bargeld in Höhe von rund 80.000 Euro beschlagnahmt worden, hieß es weiter.

Ins Rollen gebracht wurden die Verfahren laut Polizei insbesondere durch Hinweise sowie Kontroll- und Ermittlungsmaßnahmen. Die Kriminalpolizei Worms unter Leitung der Staatsanwaltschaft Mainz führe aus diesem Grund umfangreiche Ermittlungsverfahren.

Eine Person wurde bei der Kontrolle in anderer Sache festgenommen, da gegen diese ein Haftbefehl vorlag, so die Polizei. Sechs weitere Personen wurden im Anschluss an die Durchsuchungen einer erkennungsdienstlichen Maßnahme unterzogen - es wurden ihre personenbezogenen und biometrischen Daten erfasst.

