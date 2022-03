Gefälschte Impfnachweise: Ermittler gehen erneut in der Region gegen Betrüger vor

Rhein-Neckar. Eine Vielzahl von mutmaßlich gefälschten Impfausweisen, mutmaßlich missbräuchlich erlangten digitalen Impfnachweisen und mehrere Blanko-Bescheinigungen einer Schnellteststation haben Fahnder der Ermittlungsgruppe "Zertifikat" am Donnerstag bei Durchsuchungen in der Region gefunden. Außerdem seien mehrere Mobiltelefone beschlagnahmt worden. Bereits im Januar hatten Ermittler mehrere Objekte durchsucht.

Wie es in einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim sowie des Polizeipräsidiums Mannheim heißt, seien in den frühen Morgenstunden insgesamt dreizehn Objekte in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis sowie Heilbronn durchsucht worden. Durch die Staatsanwaltschaften wurden siebzehn Durchsuchungsbeschlüsse gegen Verdächtige im Alter von 14 bis 80 Jahren bei den zuständigen Amtsgerichten beantragt und von dort erlassen. Die Polizei wurde in der Mehrheit der Ermittlungsverfahren durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hiesiger Apotheken über den Versuch der Verdächtigen ein Impfzertifikat zu erlangen, informiert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaften Heidelberg und Mannheim sowie der Polizei in diesem Zusammenhang dauern weiter an. Die Zahl der Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit gefälschten Impfausweisen steigt nach Angaben der Polizei weiter an. Aktuell werden etwa 360 Sachverhalte durch die Ermittlungsgruppe bearbeitet. Neben Privatpersonen melden sich auch Firmen oder Behörden bei der Polizei, um Anzeige zu erstatten.