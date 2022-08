Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Unbekannte haben am Freitag in Ludwigshafen einen Wasserballon auf ein fahrendes Auto geworfen. Wie die Polizei mitteilte, konnte der Fahrer des Autos gegen 2 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Straße den durch den Aufprall entstandenen Knall zunächst nicht zuordnen und versuchte auszuweichen. Kurz vor einer Leitplanke kam er zum Stehen. Ein Schaden entstand nicht.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621/963-2122 zu wenden.