Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Frankenthal

Frankenthal. Zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr kam es in in der Nacht auf Samstag in Frankenthal. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen 1.30 Uhr in der Samuel-Heinicke-Straße ein Verkehrszeichen gewaltsam umgebogen, sodass es in die Fahrbahn ragte und eine Gefahr für den dortigen Verkehr darstelle. Die Tat wurde durch einen Zeugen beobachtet. Bei den Tätern soll es sich demnach um zwei Jugendliche mit dunklen Kapuzenpullovern gehandelt haben. Es wurde ein Strafverfahren wegen dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu wenden.