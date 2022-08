Gefährlicher Eingriff in den Straßen- und Schiffsverkehr in Heidelberg

Heidelberg. Vier junge Männer haben in der Nacht auf Samstag Glasflaschen auf Straßen und Verkehrsschilder in den Heidelberger Neckar geworfen. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Wurfgeschosse gegen 2 Uhr von der Heidelberger Alten Brücke knapp neben Fahrzeugen ein. Die jungen Männer warfen ebenfalls ein Verkehrszeichen, das auf der Brücke aufgestellt war, in den darunter fließenden Neckar. Ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, konnte den Vorgang beobachten und

verständigte seine Kollegen. Die jungen Männer der Vierer-Gruppe, die die Gegenstände von der Brücke heruntergeworfen hatten, entfernten sich in Richtung Heidelberger Altstadt.

Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnten drei der insgesamt vier jungen Männer im Alter von 14 und 17 Jahren von Sonderkräften der Polizei (Polizeimaßnahmen "Neckarwiese") in der Heidelberger Altstadt angetroffen

werden. Ein 17-Jähriger machte gegenüber der Polizei falsche Angaben zu seinen Personalien. Nach dem vierten jungen Mann wird noch gefahndet. Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Blaulicht Mann will in Mannheim Streit schlichten und wird zusammengeschlagen Mehr erfahren Blaulicht Autofahrer fährt zwei 15-Jährige in Heidelberg an – Zeugen gesucht Mehr erfahren