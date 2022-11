Gefährliche Körperverletzung mit Tierabwehrspray in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein E-Scooter-Fahrer hat am Freitagabend in Ludwigshafen einem 34-jährigen Pkw-Fahrer mit einem Tierabwehrspray ins Gesicht gesprüht. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein Ehepaar gegen 20.30 Uhr mit ihrem Pkw den Ostring hinter einem E-Scooter. Da der E-Scooter-Fahrer augenscheinlich Schlangenlinien fuhr, wollte der 34-jährige Pkw-Fahrer diesen hierauf ansprechen. Hierbei kam es zu einem Streitgespräch in dessen Rahmen der E-Scooter-Fahrer ein Tierabwehrspray zog und dem PKW-Fahrer ins Gesicht sprühte. Im Anschluss flüchtete er von der Örtlichkeit. Auf Grund der Beschreibung des Täters konnte dieser zeitnahe ermittelt und angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Dem E-Scooter-Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Gegen diesen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr und gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

