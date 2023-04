Gefährliche Körperverletzung in Frankenthal nach Auseinandersetzung

Frankenthal. Zu einer gefährlichen Körperverletzung ist am Sonntag in Frankenthal nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, trafen mehrere Männer aus Frankenthal gegen 1.00 Uhr in der Eisenbahnstraße auf einen Pkw, in welchem sich eine weitere Personengruppe befand.

Infolgedessen stieg ein 42-jähriger Frankenthaler aus dem Pkw aus und verletzte einen 45-jährigen Geschädigten mit einem hölzernen Gegenstand. Dieser zog sich hierdurch eine Fraktur des Unterarms zu. Daraufhin flüchtete der 42-Jährige vorerst mit dem Pkw und anschließend zu Fuß von der Örtlichkeit.

Sowohl die Personengruppe in dem Pkw, als auch der 42-Jährige konnten später im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 42-Jährigen ein Promillegehalt von 1,82. Er wurde anschließend zur Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der folgenden Rufnummer 06233/313-0 zu melden.