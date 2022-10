Gefährliche Körperverletzung durch unbekannte Täter in Frankenthal

Frankenthal. Zwei unbekannte Männer haben unter einer Fußgängerbrücke in Frankenthal am Freitagabend zwei Personen mittels Schlägen und Tritten angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, saßen der 62-jährige Geschädigte sowie die 83-jährige Geschädigte gegen 18.30 Uhr unter der Fußgängerbrücke in der Hammstraße, als sie aus unbekannten Gründen angegriffen worden sind. Die Geschädigten wurden hierdurch leicht verletzt. Die beiden Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 zu wenden.