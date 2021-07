Gefährliche Hindernisse auf Waldweg - Polizei sucht Zeugen

Schönbrunn. Ein bislang unbekannter Täter hat nicht ungefährliche Hindernisse an zwei aufeinanderfolgenden Tagen auf dem Epfenbacher Weg in Schönbrunn abgelegt. Wie die Polizei mitteilte, sind zwei Fahrradfahrer am Sonntag auf abgelegte Baumstämme aufmerksam geworden. Bei der Talfahrt kam dabei glücklicherweise keiner der Biker zu Fall. Die Radfahrer beseitigten die Hindernisse. Nur einen Tag später wurde ein weiterer Radfahrer auf neue Hindernisse aufmerksam, die gezielt auf dem Weg abgelegt wurden. Neben einer Stahlfelge waren zudem gestapelte Baumstämme und scharfkantige Gegenstände auf dem Weg ausgebreitet worden. Dank der Aufmerksamkeit des Zweiradfahrers kam es auch hier nicht zu Verletzungen.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Da der Weg häufig von Wanderern und Radfahrern frequentiert ist, erhoffen sich die Ermittler Hinweise. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06271/ 921 00 melden.