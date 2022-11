Gefährdung des Straßenverkehrs durch Eierwurf in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend ein Ei an die Beifahrertür einer 72-Jährigen in Ludwigshafen geworfen. Wie die Polizei mitteilte, befuhr die 72-Jährige gegen 18 Uhr mit ihrem Auto, einem schwarzen Golf, die Heinigstraße in Richtung Bahnhofstraße. Als sie an einer roten Ampel anhielt, wurde ihr das Ei an die Beifahrertür geworfen. Durch das Ei entstanden Lackkratzer in Schadenshöhe von circa 500 Euro.

Gegen den Unbekannten wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Rufnummer 0621/963-2122.