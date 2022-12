Gedenken an Opfer sexuellen Missbrauchs im Speyerer Dom

Speyer. „Ziel ist es, das Bewusstsein für das Thema sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt zu schärfen, das Leid der Betroffenen ins Bewusstsein zu rufen und so auch zukünftigem Missbrauch entgegenzuwirken.“ Mit diesen Worten laden der Betroffenenbeirat und das Netzwerk Prävention im Bistum Speyer am Mittwoch, 7. Dezember, ab 16.30 Uhr in die Vorhalle des Doms zu einer Veranstaltung zum Gedenken an die Betroffenen sexuellen Missbrauchs ein.

Eingeladen sind alle Betroffenen sowie alle haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden des Bistums. Das Format richtet sich aber auch an zufällige Besucher des Doms, die man auf das Thema aufmerksam machen möchte. Über die künstlerische Aktion „Dunkelziffer“ soll an die Menschen erinnert werden, deren Missbrauchserfahrungen (noch) nicht bekannt sind, weil diese sich bislang nicht äußern können oder wollen. Mit dabei sein wird Rudi Schreiber aus Birkenheide, der im September eine 55-tägige Pilgertour nach Rom unternommen hat, zum Gedenken an Menschen, die von sexuellem Missbrauch betroffen sind.