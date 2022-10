Gedenken an Opfer des tödlichen Messerangriffs in Ludwigshafen

Mannheim. Mit einer Andacht gedenkt Ludwigshafen am Dienstag (12.30 Uhr) der Opfer des tödlichen Messerangriffs in der pfälzischen Stadt am vergangenen Dienstag. Zu der Zusammenkunft in der Christ-König-Kirche laden evangelische und katholische Kirche gemeinsam mit der Stadt ein. Erwartet wird unter anderem auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).

Zunächst werden von 12.20 Uhr bis 12.30 Uhr - dies war die Tatzeit - die Glocken läuten. Danach sind in der Kirche kurze Texte sowie Gebete und Orgelmusik geplant. Gestaltet wird die Andacht von der evangelischen Pfarrerin Kerstin Bartels und dem katholischen Pfarrer Josef D. Szuba. Auch eine muslimische Seelsorgerin wird Texte lesen. Mitglieder der Notfallseelsorge stehen für Gespräche bereit.

Bei der Tat im Stadtteil Oggersheim waren zwei 20 und 35 Jahre alte Männer mit einem großen Küchenmesser getötet worden, ein 27-Jähriger wurde schwer verletzt. Tatverdächtiger ist ein 25 Jahre alter Somalier. Er wurde bei seiner Festnahme angeschossen und zunächst in einem Krankenhaus behandelt. Gegen ihn erging ein Haftbefehl unter anderem wegen des Verdachts des zweifachen Mordes und eines weiteren versuchten Mordes.