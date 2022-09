Hainfeld. Weil die Sonne ihn blendete, hat ein Autofahrer einen Motorradfahrer am Montagmorgen in Hainfeld bei Edenkoben erfasst. Der 50-Jährige übersah den wartenden Kradfahrer beim Abbiegen in die Edesheimer Straße. Durch den Zusammenstoß wurde sein Auto leicht beschädigt, während das Motorrad Öl verlor, weshalb die Fahrbahn gereinigt werden musste. Der Sachschaden liegt insgesamt bei knapp 5.000 Euro.

