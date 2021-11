Gebäudekosten sollen sinken

Speyer. Die Evangelische Kirche der Pfalz zieht Konsequenzen aus der finanziellen Überforderung vieler Kirchengemeinden durch den Unterhalt ihrer Gebäude. Nach einem Beschluss der digital tagenden Landessynode sollen die Kosten für die Gebäude bis 2030 um 30 Prozent sinken. Den Vorschlag der Kirchenregierung, die Gelder für den Bauunterhalt zentral in den Kirchenbezirken zu verwalten, lehnte die Synode ab.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Beschluss der Synode sollen die Kirchenbezirke verpflichtet werden, die Strukturen in den Gemeinden und im Bezirk zurückzubauen. Dazu müssen Gebäude nicht zwangsläufig verkauft werden. Auch eine Vermietung oder eine anderweitige wirtschaftliche Nutzung sollen möglich sein. Die Kirchenbezirke sollen ein Zielbild entwickeln, wie Gebäudebestand und Gemeindestruktur zukünftig aussehen sollen. Kirchen sollen möglichst erhalten bleiben. Bis zur Frühjahrssynode 2022 soll die Kirchenregierung eine entsprechende Vorlage erarbeiten.

Des weiteren soll die Kirche „möglichst bis 2035“ klimaneutral wirtschaften. Es sei ein biblischer Auftrag, die Schöpfung zu bewahren, sagte Oberkirchenrat Manfred Sutter. Zum Abschluss der Tagung verabschiedeten die 57 Delegierten ein Eckpunktepapier zur Klimaneutralität. Außerdem beschlossen die Synodalen, landeskirchliche Grundstücke natur- und klimaverträglich zu bewirtschaften, um die Artenvielfalt zu fördern.

Die Synode beauftragte den Landeskirchenrat, bis zum Frühjahr 2023 Gesetze vorzulegen, um möglichst bis 2035, spätestens jedoch bis 2040 Treibhausgas-Neutralität zu erreichen. Im Frühjahr 2022 soll ein Gesetz vorliegen, das das Installieren neuer Heizungen nur noch erlaubt, wenn der Anteil regenerativer Wärmeerzeugung mindestens 25 Prozent aufweist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Orientierung an Corona-Regeln

Die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst sprach sich dafür aus, auch Ungeimpften unter bestimmten Voraussetzungen weiter einen Gottesdienstbesuch zu ermöglichen. Die Landeskirche werde sich an den Corona-Regelungen des Landes Rheinland-Pfalz orientieren, die voraussichtlich ab kommenden Mittwoch gelten sollen, sagte Wüst am Rande der Tagung in Speyer. Dabei wollte die Kirchenpräsidentin auch Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte nicht ausschließen. Sie hoffe, dass sich deutlich mehr Menschen impfen ließen, sagte Wüst. Gesundheit und Leben stünden in der Abwägung der Güter obenan. Ein möglicher Ausschluss von Ungeimpften sei deshalb eher in Kauf zu nehmen als ein kollabierendes Gesundheitssystem. Die Landeskirche rechne mit einer 2G- oder 3G-Regel ab Mittwoch für das Land.

Am Ende der Tagung appellierte die Synode an alle Erwachsenen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, sofern keine medizinischen Gründe dagegen sprechen. Vor allem die derzeitige Überlastung des Gesundheitssystems könne noch unabsehbare Folgen haben. Kirchengemeinden, Werke und Einrichtungen der Landeskirche sollten nach Möglichkeit ihre Räume für Impfaktionen zur Verfügung zu stellen. Bei Bedarf sollten die Gemeinden solche Aktionen auch mitorganisieren. epd