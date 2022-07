Viernheim. Der Anbau eines Wohnhauses in Viernheim und das Wohnhaus selbst ist am frühen Freitagmorgen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, sind aktuell Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Bürgermeister- Lamberth- Straße im Einsatz. Personen befinden sich nach Angaben der Bewohner nicht mehr in dem Gebäude.

